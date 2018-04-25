"Миротворец" оскорбил Москву и ее поджигателей

25 апреля волонтерский сайт "Миротворец" напомнил своим читателям о том, что это "день сожжения Москвы".

"В этот день 25.4.1547 Москва была сожжена, но не до конца", - звучит баннер на главной странице популярного ресурса.

"Прошли столетия, и миллионы украинцев осознали, насколько руко*опыми были те древние поджигатели. А все потому, что они были русскими, и даже поджечь Москву нормально не смогли", - сказано в сообщении.

Напомним, речь идет о серии пожаров в Москве, которые происходили на протяжении нескольких месяцев 1547 года. В результате погибло порядка 1700 человек, была уничтожена треть строений города.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о том, что сайт "Миротворец" назначил официального спикерапо отдельным вопросам на общественных началах" - украинского пранкера Евгения Вольнова.