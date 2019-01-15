МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев

Читать материал на украинском

Фотография обычных куриных окорочков с остатками перьев произвела в социальных сетях настоящий фурор среди украинцев.

Снимки куриных ног опубликованы в группе "Подслушано Энергодар" в Facebook. В подписи к продукту некая хозяйка пытается выяснить, что не так с ее покупкой.

"Ребят, подскажите, что это? Купила 4 окорочка, придя домой заметила, что они подозрительно большие — вытянули на 2 кг. Но когда я развернула пакет, то в каждом окорочке были небольшие пластиковые трубки, которые достаточно глубоко входили во внутрь. Некоторые я даже вытянуть не смогла, пришлось разрезать. Что это такое? Это их чем-то накачивают? Или я просто чего-то не знаю.? Запаха никакого нет. В общем, очень стремно. Они еще и на скидке сейчас по 40 грн за кг", — сказано в посте.

Новости
В Британии девушка проверила на себе миф о яйце в микроволновке: жуткие фото

"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев

На это пользователи отреагировали шквалом юмористических ответов. За двое суток пост "лайкнули" 13 тысяч, а прокомментировали 6,5 тысяч раз.

"Взрослая хозяйка и вдруг не понимает, что это просто плодоножки, за которые окорочка крепятся к ветвям деревьев, на которых растут?!", "Это 100% спецагенты Кремля вживляют микрочипы. Если съесть такой окорочёк, Путин будет знать о вашем местонахождении. Ни в коем случае не вздумайте их есть. Оберните их в свинцовую бумагу и, надев шапочку из фольги, закопайте в безлюдном месте...", "Это же семена! Аккуратно вытащить пинцетом и в апреле высадить в грунт! Вырастают шикарные курицы!", "Курице плохо сделали депиляцию, это остатки после неё такие", "Я своих перепелов через эти трубочки до бройлеров 5-килограммовых накачиваю!", "Это коктейльный вариант. Курица пропитывается в роме с колой или виски с яблочным соком. И наслаждайтесь через трубочку. Можно сразу вчетвером", — в частности шутят пользователи.

"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев
"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев

Некоторые отметили, что возможно, это вирусная реклама одного из украинских супермаркетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото куриного яйца побило все рекорды Instagram по лайкам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
14
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Это европейские курочки... Вам такие еще долго жрать..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги