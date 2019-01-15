"Микрочипы Путина": фото куриных окорочков "с трубками" произвело фурор среди украинцев

Фотография обычных куриных окорочков с остатками перьев произвела в социальных сетях настоящий фурор среди украинцев.

Снимки куриных ног опубликованы в группе "Подслушано Энергодар" в Facebook. В подписи к продукту некая хозяйка пытается выяснить, что не так с ее покупкой.

"Ребят, подскажите, что это? Купила 4 окорочка, придя домой заметила, что они подозрительно большие — вытянули на 2 кг. Но когда я развернула пакет, то в каждом окорочке были небольшие пластиковые трубки, которые достаточно глубоко входили во внутрь. Некоторые я даже вытянуть не смогла, пришлось разрезать. Что это такое? Это их чем-то накачивают? Или я просто чего-то не знаю.? Запаха никакого нет. В общем, очень стремно. Они еще и на скидке сейчас по 40 грн за кг", — сказано в посте.

На это пользователи отреагировали шквалом юмористических ответов. За двое суток пост "лайкнули" 13 тысяч, а прокомментировали 6,5 тысяч раз.

"Взрослая хозяйка и вдруг не понимает, что это просто плодоножки, за которые окорочка крепятся к ветвям деревьев, на которых растут?!", "Это 100% спецагенты Кремля вживляют микрочипы. Если съесть такой окорочёк, Путин будет знать о вашем местонахождении. Ни в коем случае не вздумайте их есть. Оберните их в свинцовую бумагу и, надев шапочку из фольги, закопайте в безлюдном месте...", "Это же семена! Аккуратно вытащить пинцетом и в апреле высадить в грунт! Вырастают шикарные курицы!", "Курице плохо сделали депиляцию, это остатки после неё такие", "Я своих перепелов через эти трубочки до бройлеров 5-килограммовых накачиваю!", "Это коктейльный вариант. Курица пропитывается в роме с колой или виски с яблочным соком. И наслаждайтесь через трубочку. Можно сразу вчетвером", — в частности шутят пользователи.

Некоторые отметили, что возможно, это вирусная реклама одного из украинских супермаркетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото куриного яйца побило все рекорды Instagram по лайкам.

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