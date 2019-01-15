"Мікрочіпи Путіна": фото курячих стегенець "із трубками" викликало фурор серед українців

Фотографія звичайних курячих стегенець із залишками пір'я справила в соціальних мережах справжній фурор серед українців.

Знімки курячих ніг опубліковані в спільноті "Підслухано Енергодар" у Facebook. У підписі до продукту якась господиня намагається з'ясувати, що не так з її покупкою.

"Люди, підкажіть, що це? Купила 4 стегенця, прийшовши додому помітила, що вони підозріло великі — витягли на 2 кг. Але коли я розгорнула пакет, то в кожному стегенці були невеликі пластикові трубки, які досить глибоко входили у середину. Деякі я навіть витягнути не змогла, довелося розрізати. Що це таке? Це їх чимось накачують? Або я просто чогось не знаю? Запаху ніякого немає. Загалом, дуже стрьомно. Вони ще й на знижку зараз по 40 грн за кг", — сказано в пості.

На це користувачі відреагували шквалом гумористичних відповідей. За дві доби пост "лайкнули" 13 тисяч, а прокоментували 6,5 тисячі разів.

"Доросла господиня і раптом не розуміє, що це просто плодоніжки, за які стегенця кріпляться до гілок дерев, на яких ростуть?!", "Це 100% спецагенти Кремля мікрочіпують. Якщо з'їсти такий окорочёк, Путін буде знати про ваше місце перебування. У жодному разі не думайте їх їсти. Оберніть їх у свинцевий папір і, надівши шапочку з фольги, закопайте в безлюдному місці...", "Це ж насіння! Акуратно витягнути пінцетом і в квітні висадити в грунт. Виростають шикарні курки!", "Курці погано зробили депіляцію, це залишки після неї такі", "Я своїх перепелів через ці трубочки до бройлерів 5-кілограмових накачую!", "Це коктейльний варіант. Курка просочується у ромі з колою або віскі з яблучним соком. І насолоджуйтеся через трубочку. Можна одразу учотирьох", — зокрема жартують користувачі.

Деякі задзначили, що можливо, це вірусна реклама одного з українських супермаркетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фото курячого яйця побило всі рекорди Instagram за лайкам.

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