"Маск, завидуй!" Российские заключенные слепили из снега "Тополь-М"

Заключённые колонии в российском Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М" в натуральную величину.

Об этом сообщил сайт регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Отмечается, что все детали "Тополя" выполнены в подробностях, а размерами макет почти не уступает оригиналу. Длина его составила 13,5 метра, ширина - 3,5 метра, высота - примерно 2,5 метра.

Скульптуру строили семь человек, на это ушло 15 дней.

Работа российских заключенных вызвала насмешки в соцсетях. Комментаторы тут же провели параллели с запуском американской ракеты "Falcon Heavy" к Марсу, назвав снежный "Тополь" "ответом Илону Маску". Многие также вспомнили о работах из навоза авторства якутского скульптора Михаила Боппосова.

Как сообщал "Обозреватель", в канун 2018 года якутский скульптор слепил из навоза собачью упряжку.