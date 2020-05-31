Видео с Маском, поющим "Траву у дома", вызвало ажиотаж в сети
В сети появилось видео с основателем компании SpaceX Илоном Маском, который поет песню об астронавтах "Трава у дома" советской группы "Земляне".
Ролик опубликовал на канале в YouTube пользователь Kolpekzad. Подчеркнем: выступление американского изобретателя с этой песней – монтаж (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Ролик был сделан с помощью технологии дипфейк, то есть синтеза изображения искусственным интеллектом. Лицо Маска просто "наложили" поверх архивной записи "Землян".
При этом видео с космическим "гимном" СССР было опубликовано еще две недели назад, до запуска пилотируемого Crew Dragon Илона Маска и стыковки корабля с МКС.
Добавим, ролик стал быстро набирать популярность. По состоянию на 31 мая его посмотрели более 250 тысяч раз.
Как писал OBOZREVATEL, глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС, отреагировав на шутку Илона Маска о батуте.