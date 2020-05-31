Відео з Маском, який співає "Траву у дома", викликало ажіотаж у мережі
У мережі з'явилося відео із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском, який співає пісню про астронавтів "Трава у дома" радянської групи "Земляне".
Ролик опублікував на каналі в YouTube користувач Kolpekzad. Підкреслимо: виступ американського винахідника з цією піснею – монтаж (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Ролик був зроблений за допомогою технології діпфейк, тобто синтезу зображення штучним інтелектом. Обличчя Маска просто "наклали" поверх архівного запису "Землян".
При цьому відео з космічним "гімном" СРСР було опубліковано ще два тижні тому, до запуску пілотованого Crew Dragon Ілона Маска та стикування корабля з МКС.
Додамо, ролик став швидко набирати популярність. Станом на 31 травня його подивилися понад 250 тисяч разів.
Як писав OBOZREVATEL, глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав NASA з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС, відреагувавши на жарт Ілона Маска про батут.