Відео з Маском, який співає "Траву у дома", викликало ажіотаж у мережі

Дарина Дурова Курйози 21:00, 31.05.2020

У мережі з'явилося відео із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском, який співає пісню про астронавтів "Трава у дома" радянської групи "Земляне".

Ролик опублікував на каналі в YouTube користувач Kolpekzad. Підкреслимо: виступ американського винахідника з цією піснею – монтаж (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ілон Маск "виконує" пісню "Трава у дома"
Скрін відео

Ролик був зроблений за допомогою технології діпфейк, тобто синтезу зображення штучним інтелектом. Обличчя Маска просто "наклали" поверх архівного запису "Землян".

При цьому відео з космічним "гімном" СРСР було опубліковано ще два тижні тому, до запуску пілотованого Crew Dragon Ілона Маска та стикування корабля з МКС.

Оригінал відео. Соліст групи "Земляне"
Скріншот

Додамо, ролик став швидко набирати популярність. Станом на 31 травня його подивилися понад 250 тисяч разів.

Як писав OBOZREVATEL, глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав NASA з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС, відреагувавши на жарт Ілона Маска про батут.

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