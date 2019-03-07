|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

6.8тЧитать материал на украинском

В сети вызвало большой ажиотаж фото главаря "ДНР" Дениса Пушилина с террористками "ДНР", которых он поздравил с 8 Марта.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Квест "Кто следующая?" — забавно подписал он фото, делая отсылку к случаям перехода одиозных террористок "ДНР" на украинскую сторону.

Пушилин с террористками

Пушилин с террористками

Facebook Анатолия Штефана

Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей сети, и они оставили под ним множество смешных комментариев.

Новости
"Медовая ловушка": Бородай выдал "сенсацию" о переходе террористки "ДНР" в ВСУ

"Съезд старых по**аных ондатр", "Крайняя правая. Нельзя быть красивой такой", "Что это за курятник с петухом?", "Новый отбор "ополченочки", "Нормальные задницы, по полбанки монтажной пены должно влезть", " Вот шм*ры", "Очередью!" — шутят украинцы.

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Бородатенькая, которая по центру, одна букет не поймала", "Да монтажной пеной нормально всех разопрет, а на Пушилина вообще два баллона придется использовать", "Шл*шка в центре следующая", "Цветы взяли! От братвы! От родителей! От одноклассников! Теперь на погост, с*ки", — продолжилась дискуссия под фото.

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее на сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

  • В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

  • 6 марта стало известно о бегстве в Украину еще одной террористки "ДНР", которая сдала спецслужбам нашей страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР". Ею оказалась 28-летняя Маргарита Варужановна Пономаренко (Торосян) из Донецка. Женщина была любовницей российского оккупанта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Анатолий ШтефанДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
27
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главаря украины каждый день высмеивают и что?)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Захаров Дмитрий, главари это на россии!!!!!!! И таки, да!!! Украинцы каждый день высмеивают кацапского главаря !))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги