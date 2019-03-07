"Кто следующая?" Украинцы высмеяли "парад ополченочек" с Пушилиным

В сети вызвало большой ажиотаж фото главаря "ДНР" Дениса Пушилина с террористками "ДНР", которых он поздравил с 8 Марта.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Квест "Кто следующая?" — забавно подписал он фото, делая отсылку к случаям перехода одиозных террористок "ДНР" на украинскую сторону.

Пушилин с террористками Facebook Анатолия Штефана

Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей сети, и они оставили под ним множество смешных комментариев.

"Съезд старых по**аных ондатр", "Крайняя правая. Нельзя быть красивой такой", "Что это за курятник с петухом?", "Новый отбор "ополченочки", "Нормальные задницы, по полбанки монтажной пены должно влезть", " Вот шм*ры", "Очередью!" — шутят украинцы.

"Бородатенькая, которая по центру, одна букет не поймала", "Да монтажной пеной нормально всех разопрет, а на Пушилина вообще два баллона придется использовать", "Шл*шка в центре следующая", "Цветы взяли! От братвы! От родителей! От одноклассников! Теперь на погост, с*ки", — продолжилась дискуссия под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

6 марта стало известно о бегстве в Украину еще одной террористки "ДНР", которая сдала спецслужбам нашей страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР". Ею оказалась 28-летняя Маргарита Варужановна Пономаренко (Торосян) из Донецка. Женщина была любовницей российского оккупанта.

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