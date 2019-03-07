|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

6.8тЧитати матеріал російською

У мережі викликало великий ажіотаж фото ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з терористками "ДНР", яких він привітав із 8 Березня.

Знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Квест "Хто наступна?" — кумедно підписав він фото, натякаючи на випадки переходу одіозних терористок "ДНР" на український бік.

Пушилін із терористками

Пушилін із терористками

Facebook Анатолія Штефана

Пост викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі, і вони залишили під ним безліч смішних коментарів.

Новини
"Медова пастка": Бородай видав "сенсацію" про перехід терористки "ДНР" до ЗСУ

"З'їзд старих пойо**аних ондатр", "Крайня права. Не можна бути красивою такою", "Що це за курник з когутом?", "Новий відбір "ополченочки", "Нормальні дупи, по півбанки монтажної піни має влізти", "От шм*ри", "Чергою!" — жартують українці.

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Бородатенька, яка по центру, одна букет не спіймала", "Та монтажною піною нормально всіх розіпре, а на Пушиліна взагалі два балони доведеться використати", "К*рва в центрі наступна", "Квіти взяли! Від братви! Від батьків! Від однокласників! Тепер на цвинтар, с*ки", — продовжилася дискусія під фото.

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше на бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

  • У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

  • 6 березня стало відомо про втечу в Україну ще однієї терористки "ДНР", яка здала спецслужбам нашої країни особисті дані всіх бойовиків 1-ї танкової роти "територіальної оборони ДНР". Нею виявилася 28-річна Маргарита Варужанівна Пономаренко (Торосян) з Донецька. Жінка була коханкою російського окупанта.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Анатолій ШтефанДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
27
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главаря украины каждый день высмеивают и что?)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Захаров Дмитрий, главари это на россии!!!!!!! И таки, да!!! Украинцы каждый день высмеивают кацапского главаря !))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги