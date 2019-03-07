"Хто наступна?" Українці висміяли "парад ополченочок" із Пушиліним

У мережі викликало великий ажіотаж фото ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з терористками "ДНР", яких він привітав із 8 Березня.

Знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Квест "Хто наступна?" — кумедно підписав він фото, натякаючи на випадки переходу одіозних терористок "ДНР" на український бік.

Пушилін із терористками Facebook Анатолія Штефана

Пост викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі, і вони залишили під ним безліч смішних коментарів.

"З'їзд старих пойо**аних ондатр", "Крайня права. Не можна бути красивою такою", "Що це за курник з когутом?", "Новий відбір "ополченочки", "Нормальні дупи, по півбанки монтажної піни має влізти", "От шм*ри", "Чергою!" — жартують українці.

"Бородатенька, яка по центру, одна букет не спіймала", "Та монтажною піною нормально всіх розіпре, а на Пушиліна взагалі два балони доведеться використати", "К*рва в центрі наступна", "Квіти взяли! Від братви! Від батьків! Від однокласників! Тепер на цвинтар, с*ки", — продовжилася дискусія під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше на бік України перейшла танкістка "ДНР" Світлана Дрюк з позивним "Вітерець". Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу Дрюк на бік України і нарвалися на глузування у мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

6 березня стало відомо про втечу в Україну ще однієї терористки "ДНР", яка здала спецслужбам нашої країни особисті дані всіх бойовиків 1-ї танкової роти "територіальної оборони ДНР". Нею виявилася 28-річна Маргарита Варужанівна Пономаренко (Торосян) з Донецька. Жінка була коханкою російського окупанта.

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