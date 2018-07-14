Кровавый ад: сеть ужаснул вид пиявки, убегающей с больницы

В сети показали фото пиявки, которая сбежала из палаты в больнице сразу после процедуры.

На полу в коридоре она оставила после себя кровавый след. Снимок показал пользователь имиджборда Reddit под ником PanicAtTheMetro.

Некоторые зрители остались в ужасе после увиденной фотографии. Многие из них даже не подозревали, что пиявки до сих пор применяются в медицине. "Я не знал, что врачи их используют и сегодня. Я одновременно заинтригован и чувствую отвращение", — написал один из посетителей. Другой юзер назвал происходящее "кровавым адом".

Как сообщал OBOZREVATEL, маленькому мальчику из Великобритании провели уникальную операцию, в ходе которой его череп разобрали и снова собрали.