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Кровавый ад: сеть ужаснул вид пиявки, убегающей с больницы

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В сети показали фото пиявки, которая сбежала из палаты в больнице сразу после процедуры.

На полу в коридоре она оставила после себя кровавый след. Снимок показал пользователь имиджборда Reddit под ником PanicAtTheMetro.

Некоторые зрители остались в ужасе после увиденной фотографии. Многие из них даже не подозревали, что пиявки до сих пор применяются в медицине. "Я не знал, что врачи их используют и сегодня. Я одновременно заинтригован и чувствую отвращение", — написал один из посетителей. Другой юзер назвал происходящее "кровавым адом".

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