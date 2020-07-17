Корниенко в Раде перепутал микрофон с телефоном. Видео курьеза
Александр Корниенко оконфузился с микрофоном в Раде. Facebook "Слуги народа"
Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко оконфузился с микрофоном во время заседания.
Когда спикер парламента Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Весь зал тут же взорвался смехом.
"Уже заработались", – объяснил Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по партии.
В ролике слышно, что разговор начал замглавы фракции СН, заявив Арахамии, что их коллега – "баба рабочая, как корабельная сосна", и "вообще красотка".
Позднее Корниенко заявил, что не намерен уходить в отставку после скандального разговора.