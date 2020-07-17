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Корнієнко в Раді переплутав мікрофон з телефоном. Відео курйозу

Курйози
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Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном у Раді

Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном у Раді. Facebook "Слуги народу"

Заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном під час засідання.

Коли спікер парламенту Дмитро Разумков дав Корнієнку слово, нардеп спочатку забув вставити свою картку, а коли вставив, сказав в мікрофон: "Алло, так? Доброго дня" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Весь зал тут же вибухнув сміхом.

"Уже запрацювалися", – пояснив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" Давида Арахамія і Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по партії.

  • У ролику чутно, що розмову почав заступник голови фракції СН, заявивши Арахамії, що їхня колега – "баба робоча, як корабельна сосна", і "взагалі красуня".

  • Пізніше Корнієнко заявив, що не має наміру йти у відставку після скандальної розмови.

УкраїнаВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народуОлександр Корнієнко
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