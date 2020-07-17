Корнієнко в Раді переплутав мікрофон з телефоном. Відео курйозу
Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном у Раді. Facebook "Слуги народу"
Заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко осоромився з мікрофоном під час засідання.
Коли спікер парламенту Дмитро Разумков дав Корнієнку слово, нардеп спочатку забув вставити свою картку, а коли вставив, сказав в мікрофон: "Алло, так? Доброго дня" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Весь зал тут же вибухнув сміхом.
"Уже запрацювалися", – пояснив Корнієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" Давида Арахамія і Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по партії.
У ролику чутно, що розмову почав заступник голови фракції СН, заявивши Арахамії, що їхня колега – "баба робоча, як корабельна сосна", і "взагалі красуня".
Пізніше Корнієнко заявив, що не має наміру йти у відставку після скандальної розмови.