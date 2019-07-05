"Конец разговора в чате": на сайте СБУ нашли позорный ляп. Фотофакт

Пресс-служба СБУ опубликовала на своем официальном сайте биографию первого заместителя главы ведомства Ивана Баканова, забыв удалить из текста служебные сообщения рабочего чата.
Скриншот нелепого ляпа опубликовала "Страна". Спустя некоторое время ошибку на странице все же исправили.
Так, в последнем абзаце биографии Баканова содержалась фраза "Конец разговора в чате. Введите сообщение". Это свидетельствует о том, что подчиненные главы украинской спецслужбы просто скопировали размещенный текст из внутреннего чата, забыв проверить и удалить лишнее.
Ляп на сайте СБУ
"Страна"
Иван Баканов
"Рубрика"
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая.
Выяснилось, что он получил воинское звание за несколько дней до назначения специально для того, чтобы занять должность.
В СБУ ответили, что глава ведомства Василий Грицак присвоил воинское звание "лейтенант" своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.
Когда выяснилось, что жена Баканова является гражданкой России, он сказал в ее защиту, что она имеет проукраинскую позицию и вскоре получит украинский паспорт.
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