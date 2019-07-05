"Конец разговора в чате": на сайте СБУ нашли позорный ляп. Фотофакт

Пресс-служба СБУ опубликовала на своем официальном сайте биографию первого заместителя главы ведомства Ивана Баканова, забыв удалить из текста служебные сообщения рабочего чата.

Скриншот нелепого ляпа опубликовала "Страна". Спустя некоторое время ошибку на странице все же исправили.

Так, в последнем абзаце биографии Баканова содержалась фраза "Конец разговора в чате. Введите сообщение". Это свидетельствует о том, что подчиненные главы украинской спецслужбы просто скопировали размещенный текст из внутреннего чата, забыв проверить и удалить лишнее.

Ляп на сайте СБУ "Страна"

Иван Баканов "Рубрика"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!