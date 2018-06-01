Клювом в полицейскую камеру: курьезный инцидент с попугаем попал на видео

В сети появилось видео курьезного инцидента с полицейской камерой движения и попугаем, который произошел в Квинсладе (Австралия).

Любопытный какаду стал рассматривать полицейский скоростной радар и был снят на видео, передает Daily Mail.

Новости Попугай показал безумный танец

Вокруг видео, которое опубликовал Департамент транспорта и главных дорог разгорелся ажиотаж, потому как в подписи сотрудники ведомства назвали попугала галой.

"Может быть, он какаду, который идентифицирует себя как гала... Департамент просто чувствителен к самоидентификации этой галы", - шутили в комментариях.

Видео было просмотрено более 800 тысяч раз на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попугай удивил сеть исполнением хита Эминема и Рианны.