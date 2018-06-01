Дзьобом в поліцейську камеру: курйозний інцидент з папугою потрапив на відео

У мережі з'явилося відео курйозного інциденту з поліцейської камерою руху і папугою, який стався в Квінсладі (Австралія).

Какаду став розглядати поліцейський швидкісний радар і був знятий на відео, передає Daily Mail.

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Навколо відео, яке опублікував Департамент транспорту і головних доріг розгорівся ажіотаж, тому як в підписі співробітники відомства назвали лякала Галой.

"Може бути, він какаду, який ідентифікує себе як гала ... Департамент просто чутливий до самоідентифікації цієї гали", - жартували в коментарях.

Відео було переглянуто більше 800 тисяч разів на Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше папуга здивував мережу виконанням хіта Емінема і Ріанни .