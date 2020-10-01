Киселев попался на нелепом вранье об Украине. Видео

Российский пропагандист Дмитрий Киселев вновь попался на нелепом вранье об Украине.

В эфире телеканала "Россия 1" Киселев заявил, что Украина построит новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области. Видеофрагмент опубликовал блоггер "Μuд Ρöuccu" в Twitter (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

При этом пропагандист не обратил внимание на то, что этот город не имеет выхода к морю. Следовательно, строительство военно-морской базы там невозможно.

Также Киселев в ходе своего выступления выразил опасения в связи с сотрудничеством НАТО с Украиной. В частности тем, что США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI.

Внимание, на кадрах звучит пропаганда Кремля

Дмитрий Киселёв рассказал о том, что Украина создаст новую военно-морскую базу в Северодонецке Луганской области. На карту пропагандон Киселёв посмотреть забыл:pic.twitter.com/hcomNZu722 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 30, 2020

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