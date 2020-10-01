Кисельов попався на безглуздій брехні про Україну. Відео

Російський пропагандист Дмитро Кисельов знову попався на безглуздій брехні про Україну.

В ефірі телеканалу "Росія 1" Кисельов заявив, що Україна побудує нову військово-морську базу в Сєверодонецьку Луганської області. Відеофрагмент опублікував блогер "Μuд Ρöuccu" в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому пропагандист не звернув увагу на те, що це місто не має виходу до моря. Отже, будівництво військово-морської бази там неможливе.

Також Кисельов в ході свого виступу висловив побоювання у зв'язку зі співробітництвом НАТО з Україною. Зокрема тим, що США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI.

Увага, на кадрах звучить пропаганда Кремля

Дмитро Кисельов розповів про те, що Україна створить нову військово-морську базу в Сєверодонецьку Луганської області. На карту пропагандон Кисельов подивитися забув: pic.twitter.com/hcomNZu722 - Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 30, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії розкрили зарплати головних російських пропагандистів, які працюють ведучими "суспільно-політичних" шоу на державних каналах. "Переможець" рейтингу виявився вельми несподіваним.