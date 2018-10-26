"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

Пособники российских оккупантов создали очередной "шедевр", используя в пропаганде религиозные мотивы.

Картинку с Сыном Божьим и надписью "Христос остановился в Новороссии" опубликовали в запрещенном паблике ВК "Боевая подруга. Женщины ополчения". В Twitter ее скрин перепостил Фашик Донецкий.

Пользователи под твиттом не сдерживаются в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистов КремльТВ разгромили за интервью с мертвой студенткой.