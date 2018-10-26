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"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

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Пособники российских оккупантов создали очередной "шедевр", используя в пропаганде религиозные мотивы.

Картинку с Сыном Божьим и надписью "Христос остановился в Новороссии" опубликовали в запрещенном паблике ВК "Боевая подруга. Женщины ополчения". В Twitter ее скрин перепостил Фашик Донецкий.

"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

Пользователи под твиттом не сдерживаются в комментариях.

"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

"Христос остановился в Новороссии": украинцы высмеяли очередной маразм пропагандистов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистов КремльТВ разгромили за интервью с мертвой студенткой.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРтеррористы "ДНР"
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Идиоты! Кожна свидома людына знает,шо он народився на Галичине и уже оттуда вместе с 12 козаками направился в Иудею
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