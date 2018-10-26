''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

Посібники російських окупантів створили черговий "шедевр", використовуючи в пропаганді релігійні мотиви.

Картинку з Сином Божим і написом "Христос зупинився в Новоросії" опублікували в забороненому пабліку ВК "Бойова подруга. Жінки ополчення". У Twitter її скрін перепостив Фашик Донецький.

Користувачі під твіттом не стримуються в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистів КремльТВ розгромили за інтерв'ю з мертвою студенткою.