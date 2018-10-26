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''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

11.3тЧитати матеріал російською

Посібники російських окупантів створили черговий "шедевр", використовуючи в пропаганді релігійні мотиви.

Картинку з Сином Божим і написом "Христос зупинився в Новоросії" опублікували в забороненому пабліку ВК "Бойова подруга. Жінки ополчення". У Twitter її скрін перепостив Фашик Донецький.

''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

Користувачі під твіттом не стримуються в коментарях.

''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистів КремльТВ розгромили за інтерв'ю з мертвою студенткою.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДНРтерористи "ДНР"
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Р Вячеслав
Р Вячеслав
Панове пора привыкнуть вата это большая псих.больница.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Идиоты! Кожна свидома людына знает,шо он народився на Галичине и уже оттуда вместе с 12 козаками направился в Иудею
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5
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Бор Тарас
Бор Тарас
Dmitryk Aleksandr,шо, абизянка,опять спиздила ноут у дрессировщика!
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