''Христос зупинився в Новоросії'': українці висміяли черговий маразм пропагандистів

Посібники російських окупантів створили черговий "шедевр", використовуючи в пропаганді релігійні мотиви.
Картинку з Сином Божим і написом "Христос зупинився в Новоросії" опублікували в забороненому пабліку ВК "Бойова подруга. Жінки ополчення". У Twitter її скрін перепостив Фашик Донецький.
Користувачі під твіттом не стримуються в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистів КремльТВ розгромили за інтерв'ю з мертвою студенткою.
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".