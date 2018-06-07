"Хорошо в них Грузию топтать!" Сеть разозлили сапоги "из паспортов России"

В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

Фото обуви было выставлено на его официальной странице в Instagram. Российские пользователи, судя по всему, не оценили вкус дизайнера. Они увидели в таком решении политический подтекст.

Пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, насмешки, советы прекратить заниматься дизайном и оскорбления.

"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - пишут они.

Есть и более оскорбительные комментарии: "Хорошо в них Грузию топтать!", "Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии. Этим он говорит, что ему плевать на Россию и российский паспорт!".

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