УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Хорошо в них Грузию топтать!" Сеть разозлили сапоги "из паспортов России"

2.6тЧитать новость на украинском

В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

Фото обуви было выставлено на его официальной странице в Instagram. Российские пользователи, судя по всему, не оценили вкус дизайнера. Они увидели в таком решении политический подтекст.

Пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, насмешки, советы прекратить заниматься дизайном и оскорбления.

Новости
"Вместо мозгов - пилотка": россиянка разозлила сеть поздравлением "с войной"

"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - пишут они.

FALL WINTER 2019 PASSPORT BOOTS - COMING SOON

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official)

Есть и более оскорбительные комментарии: "Хорошо в них Грузию топтать!", "Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии. Этим он говорит, что ему плевать на Россию и российский паспорт!".

Как сообщал OBOZREVATEL, женское платье, созданное легендарной спортивной компанией Adidas к чемпионату мира по футболу в России, возмутило многочисленных пользователей сети.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
13
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги