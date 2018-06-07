"Добре в них Грузію топтати!" Мережу розлютили чоботи "з паспортів Росії"

У Росії бренд Vetements, створений грузинським дизайнером Демня Гвасалія, представив модель чобіт з принтом у вигляді обкладинки російського закордонного паспорта.

Фото взуття було виставлено на його офіційній сторінці в Instagram. Російські користувачі, судячи з усього, не оцінили смак дизайнера. Вони побачили у такому рішенні політичний підтекст.

Користувачі адресують Гвасалія обурені відгуки, глузування, поради припинити займатися дизайном і образи.

"Це знущання, мабуть, якийсь, експеримент", "Це взагалі законно? Використання герба", "І невже якийсь даун купить таке", - пишуть вони.

Є і більш образливі коментарі: "Добре в них Грузію топтати!", "Він родом із Сухумі, а Росія забрала Сухумі від Грузії. Цим він говорить, що йому плювати на Росію і російський паспорт!".

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