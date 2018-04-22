Google показал карту Земли без России

Google в ответ на попытку России заблокировать сервис "снес" на некоторое время страну с карты Земли.

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook, показав соответствующее фото, на котором территория РФ, в отличие от остальных стран, осталась без подписи.

"Это смешно. Но абсолютно последовательно", - написал Береза.

"А ведь могут и совсем стереть. И останется Эрэфия только пятном на карте. И то, лишь в чебурашке", - добавил нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", в России блокировка Telegram обернулась акцией протеста.