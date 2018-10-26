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''ФСБ постаралася'': Путіна висміяли за новий трюк із ростом

15.4тЧитати матеріал російською

Главу Росії Володимира Путіна висміяли за нову хитрість з ростом під час візиту в місто Ханти-Мансійськ.

"Яке хороше місто! На тлі будь-якого з місцевих Путін - дуже собі високий чоловік!" - написав у Telegram політолог Олексій Голобуцький.

"Але ФСБ все одно постаралася і знайшла бабку з місцевих, яка навіть Путіну в пуп дихає. Або це все-таки табуретка під ВладімВладімичем?" - посміявся він.

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''ФСБ постаралася'': Путіна висміяли за новий трюк із ростом
''ФСБ постаралася'': Путіна висміяли за новий трюк із ростом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна висміяли за нову хитрість з ростом також під час недавньої зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якому довелося широко розставити ноги, щоб візуально приховати низький зріст росіянина.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
РосіяХанти-Мансійськ
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