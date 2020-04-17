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17 апреля • обновлено в 13:49
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Елена Малышева назвала коронавирус чудом и опозорилась. Видео

3.4т
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Известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала коронавирус COVID-19 чудом.

Так она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса. Видео опубликовано на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я и сейчас считаю, что этот вирус – это чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70, 80, 90 лет. Спросите у любого врача, это именно так", – заявила Малышева.

Елена Малышева назвала коронавирус чудом

Елена Малышева назвала коронавирус чудом

При этом она подчеркнула, что если бы из-за коронавируса в реанимации находились и дети, то люди "бы выли".

Малышева пообещала позже показать и соответствующие видео из отделений больниц, где лежат больные COVID-19.

"Возможно, в скором времени мы все будем им инфицированы. Но смертность ведь не растет. Я врач, верю цифрам и все вижу: эта инфекция легкая", – добавила "звезда" росТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве выявлен новый очаг заражения коронавирусом COVID-19 в рядах вооруженных сил РФ.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Елена Малышева
Место
Россия
Тег
ведущая
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