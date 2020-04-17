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17 квітня • оновлено в 13:49
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Олена Малишева назвала коронавірус дивом і зганьбилася. Відео

3.4т
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Відома російська телеведуча, докторка медичних наук Олена Малишева назвала коронавірус COVID-19 дивом.

Так вона відповіла на запитання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу. Відео опубліковане на її YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я і зараз вважаю, що цей вірус – це диво дивне. Діти не вмирають, не хворіють, не потрапляють у реанімацію до 20 років. Там перебувають люди 70, 80, 90 років. Запитайте у будь-якого лікаря, це саме так", – заявила Малишева.

Олена Малишева назвала коронавірус дивом

Олена Малишева назвала коронавірус дивом

Водночас вона підкреслила, що якби через коронавірус у реанімації перебували й діти, то люди "б вили".

Малишева пообіцяла пізніше показати й відповідні відео з відділень лікарень, де лежать хворі на COVID-19.

"Можливо, незабаром ми всі будемо ним інфіковані. Але ж смертність не росте. Я лікар, вірю цифрам і все бачу: ця інфекція легка", – додала "зірка" росТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві виявлено нове вогнище зараження коронавірусом COVID-19 у лавах збройних сил РФ.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олена Малишева
Місце
Росія
Тег
ведуча
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І що не так?
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