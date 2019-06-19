Суд пошел на жесткие меры: новые подробности убийства Ноздровской

В Киеве суд обязал в принудительном порядке доставить на следующее заседание жену главного подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской – Ольгу Россошанскую.

Как сообщила OBOZREVATEL мать погибшей Екатерина Дуняк, Россошанская вместе со сватом Виктором Манченко (он также должен быть на суде), проходят по делу как свидетели.

В Шевченковском районном суде, заседание которого состоялось 18 июня, адвокат обвиняемого заявил, что Ольга ранее не присутствовала на заседаниях из-за проблем со здоровьем. Екатерина Дуняк заявила нашим журналистам, что женщина просто боится.

"Я уверена, что Россошанская вместе со своим мужем и еще с несколькими людьми убивали мою дочь. А не приезжает она на суд потому, что выяснится ее причастность к убийству", – отметила мать Ноздровской.

Екатерина Дуняк (слева) с дочерью Ириной Ноздровской

Екатерина Дуняк также уточнила, что обвиняемый в убийстве сегодня отрицает свою вину.

"Россошанский говорит, что за признание в убийстве моей Ирочки ему пообещали 116-ю статью Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное в состоянии сильного душевного переживания. – Ред.), а также освобождение из тюрьмы его сына Дмитрия", – рассказала она.

Юрий Россошанский

Юрий Россошанский

Следующее судебное заседание состоится в Шевченковском районном суде 2 июля в 15:00.

Похороны Ирины Ноздровской

Как сообщал OBOZREVATEL, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. А 1 января ее тело нашли в реке Козка возле с. Демидов Киевской области.

Юрий Россошанский ранее не отрицал свою причастность к убийству. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

Родные Ирины считают, что в убийстве помимо Россошанского-старшего принимали участие несколько человек. Екатерина Дуняк уверена, что в убийстве замешаны и работники правоохранительных органов.

Вызывают вопросы и обстоятельства трагедии. Так на теле жертвы насчитали 17 ножевых ран 16 синяков и ссадин. В то время как обвиняемый в убийстве говорил, что ударил Ирину ножом три раза. Добавим, что ширина ран на теле жертвы разная: 3-4 см и 7-8 см. Это может говорить о том, что ранения наносились взад-вперед, влево-вправо, как и то, что было несколько ножей .

На следственном эксперименте Юрий Россошанский пронес статиста всего три метра (по данным следствия, убийца нес труп более километра).

Сын Юрия Россошанского Дмитрий отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской – Светлана Сапатинская. Родственники считают, что Ирина не дала спустить гибель своей сестры на тормозах, из-за этого ее могли убить.

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