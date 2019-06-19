Суд пошел на жесткие меры: новые подробности убийства Ноздровской

В Киеве суд обязал в принудительном порядке доставить на следующее заседание жену главного подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской – Ольгу Россошанскую.
Как сообщила OBOZREVATEL мать погибшей Екатерина Дуняк, Россошанская вместе со сватом Виктором Манченко (он также должен быть на суде), проходят по делу как свидетели.
В Шевченковском районном суде, заседание которого состоялось 18 июня, адвокат обвиняемого заявил, что Ольга ранее не присутствовала на заседаниях из-за проблем со здоровьем. Екатерина Дуняк заявила нашим журналистам, что женщина просто боится.
"Я уверена, что Россошанская вместе со своим мужем и еще с несколькими людьми убивали мою дочь. А не приезжает она на суд потому, что выяснится ее причастность к убийству", – отметила мать Ноздровской.
Екатерина Дуняк (слева) с дочерью Ириной Ноздровской
Екатерина Дуняк также уточнила, что обвиняемый в убийстве сегодня отрицает свою вину.
"Россошанский говорит, что за признание в убийстве моей Ирочки ему пообещали 116-ю статью Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное в состоянии сильного душевного переживания. – Ред.), а также освобождение из тюрьмы его сына Дмитрия", – рассказала она.
Юрий Россошанский
Юрий Россошанский
Следующее судебное заседание состоится в Шевченковском районном суде 2 июля в 15:00.
Похороны Ирины Ноздровской
Как сообщал OBOZREVATEL, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. А 1 января ее тело нашли в реке Козка возле с. Демидов Киевской области.
Юрий Россошанский ранее не отрицал свою причастность к убийству. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.
Родные Ирины считают, что в убийстве помимо Россошанского-старшего принимали участие несколько человек. Екатерина Дуняк уверена, что в убийстве замешаны и работники правоохранительных органов.
Вызывают вопросы и обстоятельства трагедии. Так на теле жертвы насчитали 17 ножевых ран 16 синяков и ссадин. В то время как обвиняемый в убийстве говорил, что ударил Ирину ножом три раза. Добавим, что ширина ран на теле жертвы разная: 3-4 см и 7-8 см. Это может говорить о том, что ранения наносились взад-вперед, влево-вправо, как и то, что было несколько ножей.
На следственном эксперименте Юрий Россошанский пронес статиста всего три метра (по данным следствия, убийца нес труп более километра).
Сын Юрия Россошанского Дмитрий отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской – Светлана Сапатинская. Родственники считают, что Ирина не дала спустить гибель своей сестры на тормозах, из-за этого ее могли убить.
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