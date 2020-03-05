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5 марта • обновлено в 10:10
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Зверское убийство девушки в Харькове: названо имя жертвы с перерезанным горлом

2.3т
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Девушку, которую нашли убитой в харьковском коллекторе, зовут Анастасия Эдуардовна Слухова.

Об этом сообщает местное издание "Город Х" со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что 25-летняя девушка родилась в Харькове. Согласно прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

Добавим, что полиция пока официально не подтвердила информацию о жертве.

Убийство девушки в Харькове: названо имя жертвы с перерезанным горлом

Город Х

Напомним, что в сети появились фото вероятного подозреваемого в убийстве девушки в Харькове, обгоревшее тело которой с перерезанным горлом нашли в водном коллекторе. Подозреваемым оказался 27-летний уроженец Харькова Олег Сарычев, 09.09.1992 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Харькове нашли труп молодой женщины с перерезанным горлом в водном коллекторе, расположенном в Новобаварском районе города.

Девушке перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли.При этом на шее жертвы был металлический крестик с надписью "Спаси и сохрани".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
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