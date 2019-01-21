Зверское убийство девочки под Харьковом: всплыл скандальный нюанс

Полиция обнародовала фото мужчины, который продал мобильный телефон 15-летней Алисы Онищук, которую изнасиловали и убили в Покотиловке. Он может быть причастен к преступлению.

"В рамках расследования уголовного производства полицейские установили, что 13 декабря 2018 неизвестный мужчина сбыл мобильный телефон убитой девушки в одном из торговых киосков в переходе станции метро "Индустриальная", — рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Алиса Онищук Нацполиция

Согласно данным полиции, мужчине, который продал телефон, на вид 45-50 лет, он ростом 185 см, худощавого телосложения. Был одет в темную вязаную спортивную шапку и черную болоньевую куртку.

Нацполиция

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, мама девочки сразу забила тревогу, когда нашла кроссовку дочери по пути к электричке.

Правоохранители объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки, а также опубликовали его фоторобот. Приметы мужчины: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

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