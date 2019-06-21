ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Зверское убийство 11-летней Даши: подозреваемый заговорил в суде

1.6тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов признал свою вину перед судом.

Заседание прошло 21 июня в Киевском районном суде Одессы. При этом причину своего поступка Тарасов назвать не смог, пишет ТСН.

Так, на вопрос судьи, действительно ли он убил Дарью, Тарасов ответил утвердительно, а на вопрос, почему он так поступил, ответил: "Не знаю".

Новости
"Привязал камни, колол ножом": всплыли жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

Даша Лукьяненко и подозреваемый в ее убийстве Николай Тарасов

Даша Лукьяненко и подозреваемый в ее убийстве Николай Тарасов

Коллаж

Как отмечают журналисты, когда 22-летнего подозреваемого привезли в суд, он выглядел растерянным.

Отметим, Тарасову предъявили обвинение сразу по четырем статьям: похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство и надругательство над телом. Ему грозит пожизненное заключение.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на внесения залога.

Погибшая Даша Лукьяненко

Погибшая Даша Лукьяненко

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Темы
Даша Лукьяненко: убийство девочки на ОдесщинеКриминал
Место
УкраинаОдесса
Тег
умер ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel