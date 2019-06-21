Зверское убийство 11-летней Даши: подозреваемый заговорил в суде

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов признал свою вину перед судом.
Заседание прошло 21 июня в Киевском районном суде Одессы. При этом причину своего поступка Тарасов назвать не смог, пишет ТСН.
Так, на вопрос судьи, действительно ли он убил Дарью, Тарасов ответил утвердительно, а на вопрос, почему он так поступил, ответил: "Не знаю".
Даша Лукьяненко и подозреваемый в ее убийстве Николай Тарасов
Коллаж
Как отмечают журналисты, когда 22-летнего подозреваемого привезли в суд, он выглядел растерянным.
Отметим, Тарасову предъявили обвинение сразу по четырем статьям: похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство и надругательство над телом. Ему грозит пожизненное заключение.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на внесения залога.
Погибшая Даша Лукьяненко
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарины Лукьяненко.
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