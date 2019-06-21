Зверское убийство 11-летней Даши: подозреваемый заговорил в суде

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов признал свою вину перед судом.

Заседание прошло 21 июня в Киевском районном суде Одессы. При этом причину своего поступка Тарасов назвать не смог, пишет ТСН.

Так, на вопрос судьи, действительно ли он убил Дарью, Тарасов ответил утвердительно, а на вопрос, почему он так поступил, ответил: "Не знаю".

Даша Лукьяненко и подозреваемый в ее убийстве Николай Тарасов Коллаж

Как отмечают журналисты, когда 22-летнего подозреваемого привезли в суд, он выглядел растерянным.

Отметим, Тарасову предъявили обвинение сразу по четырем статьям: похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство и надругательство над телом. Ему грозит пожизненное заключение.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на внесения залога.

Погибшая Даша Лукьяненко Соцсети

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