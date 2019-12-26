"Мы будем нападать!" Зверобой пригрозила ГБР перед допросом

Волонтер, бывшая участница АТО Маруся Зверобой 26 декабря пришла на допрос в ГБР и пригрозила, что намерена там не только защищать себя, но и нападать.

Ролик с ее обращением опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews. На нем Зверобой также жестко раскритиковала судебную систему Украины, отметив, что считает ее подконтрольной власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется у нас в Украине это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся бездоказательно и незаконно. У меня есть претензии к товарищу Трубе по поводу того, как он журит судей", – сказала волонтер.

К ГБР приехали представители прессы PavlovskyNews

Маруся Зверобой PavlovskyNews

Она также подчеркнула – если ее делом занимается центральный аппарат ГБР, то решение должно было быть подписано Шевченковским судом. Однако по странному стечению обстоятельств его подписал скандально известный Печерский суд.

"Поэтому мы будем не только защищаться, мы будем еще и нападать. Для того, чтобы нападать, нам надо единство, отставить немного праздники и заниматься своими побратимами. Чем я и буду заниматься", – подчеркнула Зверобой.

Перед допросом Зверобой к ГБР пришли активисты и журналисты PavlovskyNews

К ГБР приехали представители прессы PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины и отметили, что он "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Вскоре из-за скандального заявления было открыто уголовное производство за "призывы к убийству человека и к свержению государственной власти".

Государственное бюро расследований предложило парламенту лишить Федину депутатского иммунитета для привлечения ее к ответственности.

Также детективы ГБР пришли к Марусе Зверобой с обыском.

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