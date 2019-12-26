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26 декабря • обновлено в 12:29
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"Мы будем нападать!" Зверобой пригрозила ГБР перед допросом

2.5т
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Волонтер, бывшая участница АТО Маруся Зверобой 26 декабря пришла на допрос в ГБР и пригрозила, что намерена там не только защищать себя, но и нападать.

Ролик с ее обращением опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews. На нем Зверобой также жестко раскритиковала судебную систему Украины, отметив, что считает ее подконтрольной власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется у нас в Украине это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся бездоказательно и незаконно. У меня есть претензии к товарищу Трубе по поводу того, как он журит судей", – сказала волонтер.

К ГБР приехали представители прессы

К ГБР приехали представители прессы

PavlovskyNews

Маруся Зверобой

Маруся Зверобой

PavlovskyNews

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Она также подчеркнула – если ее делом занимается центральный аппарат ГБР, то решение должно было быть подписано Шевченковским судом. Однако по странному стечению обстоятельств его подписал скандально известный Печерский суд.

"Поэтому мы будем не только защищаться, мы будем еще и нападать. Для того, чтобы нападать, нам надо единство, отставить немного праздники и заниматься своими побратимами. Чем я и буду заниматься", – подчеркнула Зверобой.

Перед допросом Зверобой к ГБР пришли активисты и журналисты

Перед допросом Зверобой к ГБР пришли активисты и журналисты

PavlovskyNews

К ГБР приехали представители прессы

К ГБР приехали представители прессы

PavlovskyNews

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Маруся Зверобой Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Печерский суд
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