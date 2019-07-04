ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Знает правду о МН17: СБУ поймала начальника ПВО террористов "ДНР"

593Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Роман Гонтарев. Кроме того, по решению суда Цемах был арестован.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сказал правозащитник.

Новости
Грядет наступление? Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР"

Соцсети

Известно, что Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Решение суда

Решение суда

Скриншот

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля. Раскрыть другую информацию он отказался, сославшись на тайну следствия.

При этом ранее подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Новости
Пасечник внезапно решил вернуть "ЛНР" в Украину и обратился к Зеленскому

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

По данным волонтерского сайта "Миротворец", Цемах родом из города Снежное. "Принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в Снежном", – сказано в сообщении.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Миротворец

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Миротворец

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Миротворец

Страница Цемаха в соцсети

Страница Цемаха в соцсети

Миротворец

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Боинг МН17Новости ДонбассаНовости ДНРДНРтеррористы "ДНР"СБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel