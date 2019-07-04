Знает правду о МН17: СБУ поймала начальника ПВО террористов "ДНР"

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Роман Гонтарев. Кроме того, по решению суда Цемах был арестован.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сказал правозащитник.

Иллюстрация. Террорист "Л/ДНР" Соцсети

Известно, что Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Решение суда Скриншот

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля. Раскрыть другую информацию он отказался, сославшись на тайну следствия.

При этом ранее подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

По данным волонтерского сайта "Миротворец", Цемах родом из города Снежное. "Принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в Снежном", – сказано в сообщении.

Владимир Цемах Миротворец

Владимир Цемах Миротворец

Владимир Цемах Миротворец

Страница Цемаха в соцсети Миротворец

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

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