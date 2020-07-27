Журналист указал на подозрительные факты в смерти 3-летнего сына политзаключенного в Крыму

Заместитель главного редактора телеканала ATR Айдер Муждабаев высказал предположение, что трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым в селе Строгановка Симферопольского района Крыма, могли убить.

Он указал на факты относительно трагедии, которые, по его мнению, не совпадают с официальной версией оккупационных властей полуострова. Мнением журналист поделился в Facebook.

"Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями – как раз от детей. Пока мы имеем свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", – отметил Муждабаев.

По его словам, такой маленький ребенок физически не мог попасть туда, более того – потом прыгнуть и закрыть за собой крышку так, чтобы не было никому заметно. Ведь эту яму крымскотатарские волонтеры, которых, подчеркнул журналист, в поселке было около 10 тысяч, проверяли с самого начала и после поисков были убеждены в том, что Мусы там не может быть. Ее откачали только когда проверили все вокруг и не нашли ребенка.

"Поэтому я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", – отметил Муждабаев.

Пост журналиста (Facebook Айдер Муждабаев)

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