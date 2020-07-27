Журналист указал на подозрительные факты в смерти 3-летнего сына политзаключенного в Крыму
Муждабаев подверг сомнению версию о смерти в Крыму Мусы Сулейманова.
Заместитель главного редактора телеканала ATR Айдер Муждабаев высказал предположение, что трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым в селе Строгановка Симферопольского района Крыма, могли убить.
Он указал на факты относительно трагедии, которые, по его мнению, не совпадают с официальной версией оккупационных властей полуострова. Мнением журналист поделился в Facebook.
"Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями – как раз от детей. Пока мы имеем свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", – отметил Муждабаев.
По его словам, такой маленький ребенок физически не мог попасть туда, более того – потом прыгнуть и закрыть за собой крышку так, чтобы не было никому заметно. Ведь эту яму крымскотатарские волонтеры, которых, подчеркнул журналист, в поселке было около 10 тысяч, проверяли с самого начала и после поисков были убеждены в том, что Мусы там не может быть. Ее откачали только когда проверили все вокруг и не нашли ребенка.
"Поэтому я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", – отметил Муждабаев.
Пост журналиста (Facebook Айдер Муждабаев)
Как сообщал OBOZREVATEL:
трехлетний сын политзаключенного Руслана Сулейманова Муса 24 июля загадочно исчез в аннексированном Крыму.
Поисками мальчика двое суток занимались сотни местных жителей. Были задействованы квадрокоптер и тепловизоры, а также кинологи с собаками.
26 июля трехлетнего Мусы нашли мертвым в сливной яме рядом с домом в селе Строгановка Симферопольского района.
Оккупационные "власти" Крыма заявили, что причиной смерти Мусы Сулейманова стало утопление.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения отца Мусы Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его сына.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров отметил, что смерть мальчика вызывает много вопросов, "ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле".