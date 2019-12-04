Главная Новости
4 декабря • обновлено в 20:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

2.2т
Читать материал на украинском

В сети появились новые фото гипермаркета Metro в Донецке, который террористы "ДНР" полностью разграбили еще в 2014 году.

Снимки в Facebook опубликовал участник боев за Донецкий аэропорт Андрей Шор.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели", – прокомментировал он.

Новости
"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка
"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

facebook.com/andriy.shor

"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

facebook.com/andriy.shor

"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

facebook.com/andriy.shor

"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

facebook.com/andriy.shor

"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

facebook.com/andriy.shor

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Андрей Шор
Место
Украина Донецк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
4
Смешно
3
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Эту великую победу обдроченцев Дырляндии, над бухлом, колбасой и быт техникой из Метро, отмечают на государственном уровне? Ветераны ходят по школам и садикам, с рассказами о своих подвигах ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Рост на лицо,Донбасс керуэ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги