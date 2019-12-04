"Жуки съели": в сеть попали печальные снимки ТЦ в Донецке

В сети появились новые фото гипермаркета Metro в Донецке, который террористы "ДНР" полностью разграбили еще в 2014 году.

Снимки в Facebook опубликовал участник боев за Донецкий аэропорт Андрей Шор.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели", – прокомментировал он.

facebook.com/andriy.shor

facebook.com/andriy.shor

facebook.com/andriy.shor

facebook.com/andriy.shor

facebook.com/andriy.shor

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

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