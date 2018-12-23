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''Ничто не исчезает в никуда'': психолог описал развал России

1.6тЧитать материал на украинском

Кремль заблуждается, считая, что внешнее спокойствие россиян означает отсутствие проблем в стране. На самом деле, из-за огромных размеров государства очень многие отрицательные процессы в нем просто не проявляются снаружи.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он подчеркнул: ничто в мире не исчезает в никуда.

"Зашла определенная волна – она создает там свою вибрацию. Проблем внутренних в России огромное количество. И сокращение продолжительности жизни, и ухудшение экономического состояния, национальные вопросы, вопросы природоохраны, ресурсов, территории, самоопределения и т.д.", – перечислил Ким.

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По его словам, в этом плане Россия очень отстает от общемировых трендов. Ведь в Европе и всем мире уже давно перешли от национальных государств и национальной идеи к идее постиндустриального общества.

Кремль

Кремль

"А Россия все еще живет переживаниями старой идеи имперскости. И в конце-концов там все придет в разлад, но когда и что будет первопричиной – сказать сложно", – подытожил психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в заявлении Путина о договоре РСМД увидели явную угрозу США. С таких же заявлений президента РФ началась и война на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Валентин Ким
Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссия
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"эксперт по вопросам невербальной коммуникации" ))))
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Зямов Oся
Зямов Oся
Волны и вибрации.)))) "в Европе постиндустриальное общество." Идиот, это Германия пост индустриальная? Сукаааа, где вы таких находите? Спасибо поржал.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил Россию и обокрал ее! Россия Банкрот!
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