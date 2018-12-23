''Ничто не исчезает в никуда'': психолог описал развал России

Кремль заблуждается, считая, что внешнее спокойствие россиян означает отсутствие проблем в стране. На самом деле, из-за огромных размеров государства очень многие отрицательные процессы в нем просто не проявляются снаружи.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он подчеркнул: ничто в мире не исчезает в никуда.

"Зашла определенная волна – она создает там свою вибрацию. Проблем внутренних в России огромное количество. И сокращение продолжительности жизни, и ухудшение экономического состояния, национальные вопросы, вопросы природоохраны, ресурсов, территории, самоопределения и т.д.", – перечислил Ким.

По его словам, в этом плане Россия очень отстает от общемировых трендов. Ведь в Европе и всем мире уже давно перешли от национальных государств и национальной идеи к идее постиндустриального общества.

Кремль

"А Россия все еще живет переживаниями старой идеи имперскости. И в конце-концов там все придет в разлад, но когда и что будет первопричиной – сказать сложно", – подытожил психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в заявлении Путина о договоре РСМД увидели явную угрозу США. С таких же заявлений президента РФ началась и война на Донбассе.

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