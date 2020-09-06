Жители Николаева устроили самосуд над педофилом. Видео

В субботу, 5 сентября, вечером в центре Николаева родители избили мужчину, который приставал к несовершеннолетнему ребенку.

Видео прислал изданию "Новости-N" очевидец происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Автор ролика указывает, что инцидент произошел на улице Садовой. Неизвестный начал приставать к ребенку, это увидели взрослые, в том числе и родители ребенка. Они избили мужчину, после чего вызвали полицию.

"Педофил приставал к ребенку, родители его поймали, предварительно дав по морде, и вызвали полицию. Прибыло девять патрульных машин, педофила увезли", – пишет очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали педофила из Беларуси, который работал на детских аттракционах.

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