Жестокое убийство школьницы под Одессой: суд вынес решение по подозреваемому

Во вторник, 5 ноября, Коминтерновский суд Одесской области взял под стражу 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесщины сообщает УНИАН. Было вынесено решение об аресте на 60 суток без права на внесение залога.
Отмечается, что по ходатайству адвоката подозреваемого подростка заседание прошло в закрытом режиме.
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Парня зовут Кирилл, он – житель Суворовского района Одессы. На заседании суда по избранию меры пресечения присутствовала его мать.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.
Несовершеннолетнего, которого видели последним рядом с девушкой, разыскали.
На теле погибшей, которую нашли раздетой, обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.
Мобильный телефон убитой обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.
В полиции показали видео с задержанным парнем. Он был в состоянии сильного наркотического опьянения.
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