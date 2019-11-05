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5 ноября • обновлено в 19:08
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Жестокое убийство школьницы под Одессой: суд вынес решение по подозреваемому

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Во вторник, 5 ноября, Коминтерновский суд Одесской области взял под стражу 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесщины сообщает УНИАН. Было вынесено решение об аресте на 60 суток без права на внесение залога.

Отмечается, что по ходатайству адвоката подозреваемого подростка заседание прошло в закрытом режиме.

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Убийство школьницы под Одессой: суд вынес решение

Убийство школьницы под Одессой: суд вынес решение

Парня зовут Кирилл, он – житель Суворовского района Одессы. На заседании суда по избранию меры пресечения присутствовала его мать.

Все подробности о страшном убийстве девочки читайте в нашем эксклюзиве.

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Место
Украина Одесса
Тег
убийство
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