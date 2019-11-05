Жестокое убийство школьницы под Одессой: суд вынес решение по подозреваемому

Во вторник, 5 ноября, Коминтерновский суд Одесской области взял под стражу 15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесщины сообщает УНИАН. Было вынесено решение об аресте на 60 суток без права на внесение залога.

Отмечается, что по ходатайству адвоката подозреваемого подростка заседание прошло в закрытом режиме.

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Парня зовут Кирилл, он – житель Суворовского района Одессы. На заседании суда по избранию меры пресечения присутствовала его мать.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

Несовершеннолетнего, которого видели последним рядом с девушкой, разыскали.

На теле погибшей, которую нашли раздетой, обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.

Мобильный телефон убитой обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.

В полиции показали видео с задержанным парнем. Он был в состоянии сильного наркотического опьянения.

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