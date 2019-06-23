Жестоко убит: в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего ребенка

В Киеве, возле озера Вырлица, нашли тело девятилетнего Захара Черевко, который исчез 22 июня. По предварительной информации, мальчика убили.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев.Оперативный". "По предварительной информации, он был жестоко убит. На данный момент на месте работают криминалисты. Детали этого ужасного события устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Захар вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Его родные сообщили, что мальчик ушел брать интервью у прохожих возле дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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