Жестоко убит: в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего ребенка

В Киеве, возле озера Вырлица, нашли тело девятилетнего Захара Черевко, который исчез 22 июня. По предварительной информации, мальчика убили.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев.Оперативный". "По предварительной информации, он был жестоко убит. На данный момент на месте работают криминалисты. Детали этого ужасного события устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Захар вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Его родные сообщили, что мальчик ушел брать интервью у прохожих возле дома.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката.
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
Выяснилось, что девочку перед смертью пытались изнасиловать.
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