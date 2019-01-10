''Жертвую добровольно'': украинские дипломаты угодили в громкий скандал в Мексике

Сотрудников украинского посольства в Мексике обвинили в вымогательстве денег, якобы на нужды армии.

На дипучреждение начали жаловаться мексиканцы, которые приезжают в Украину, сказано в сюжете ТСН.

Адвокат Карлос Эдуардо Сото Тревино рассказал, что украинский консул перед решением визовых вопросов потребовал сдать деньги якобы на нужды армии. В посольстве у него просили благотворительный взнос в размере 80-100 долларов. Также юриста просили написать такое же письмо и только после этого он мог получить визу, которая к тому же оплачивается отдельно.

"Она, Анна Пророк, советует написать это письмо собственноручно и отдать средства на благотворительность без чека", — назвал адвокат имя женщины, которая решает в посольстве визовые вопросы.

Еще один гражданин Мексики Сергио Пенья Серрано подтвердил, что в консульстве размещен информационный стенд и на нем прикреплен пример письма о "благотворительных пожертвованиях".

"На столе лежала форма письма, которую надо было воспроизвести, о том, что я добровольно жертвую деньги на Донбасс", — рассказал он.

Сама Пророк не комментировала информацию о добровольных взносах.

"Если граждане сдают деньги на АТО – это их личное дело, а не мое", — ответила дипломат.

Министерство иностранных дел Украины после запроса начало проверку дипучреждения в Мексике, но никаких нарушений не нашло. Замдиректора консульской службы МИД Украины Василий Кирилич объяснил, что сотрудники посольства в Мексике сами проявили инициативу собирать добровольные взносы, которые затем передают военному госпиталю в Киеве на лечение украинских военных, получивших ранения в зоне ООС. При этом в самом госпитале эту информацию не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике мэра убили через час после вступления в должность.