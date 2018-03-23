Земля, машины и квартира: чем богата Савченко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, с которой сняли неприкосновенность, живет на Троещине в многоквартирном доме.

Большинство соседей говорят с журналистами через закрытую дверь, выходят неохотно, передает ТСН.

"Одним словом: женщина есть женщина. Плохо нельзя, а одним словом... Извините", - говорят из-за одной из дверей.

Из-за соседства с Савченко Инна больше всего переживает за безопасность собственной семьи. "Непонятно, у кого-то из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивание", - говорит она.

В квартире Надежда живет с мамой и сестрой Верой, над их дверью есть камера наблюдения. Журналистам там не открыли.

Кроме квартиры, у семьи Савченко также есть две машины - 2007-го года выпуска и 2011-го, а также земельный участок на окраине Киева, который мать Савченко получила в 2016 году. Там до сих пор только один фундамент.

Савченко задекларировала чуть больше 400 тысяч гривен, вкладов в банке, в соответствии с этим документом, у нардепа нет. Среди активов – авторское право на книгу "Сильное имя Надежда" стоимостью в 30 тысяч гривен. Книгу автор написала, находясь в российском СИЗО.

Как сообщал "Обозреватель", в четверг, 22 марта, в Верховной Раде решилась судьба внефракционного народного депутата Надежды Савченко: парламентарии дали согласие на привлечение ее к ответственности, задержание и арест.

После этого Савченко задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. В ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.

Позже в присутствии адвоката генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.