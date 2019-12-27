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27 декабря • обновлено в 15:53
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Или аннексировать Кубань: Зеленскому предложили напасть на Россию

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что сплотить российское общество могло бы гипотетическое нападение Украины на Россию.

По его мнению, именно так можно было бы вернуть гражданам РФ энтузиазм, с которым они воспринимали военную агрессию в отношении Украины в ее первые годы. Об этом политик сказал в интервью OBOZREVATEL.

Как констатировал Гозман, в настоящее время наблюдается "усталость нашего общества от проблемы Украины". "Нашим гражданам надоело слушать по телевизору каждый день слово "Украина". У них своих проблем хватает. Такого энтузиазма – "сейчас мы соединимся с братьями, всех этих бандеровцев выгоним" и так далее – уже нет. Это всё куда-то ушло", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В то же время политик предположил: "Вот если бы вы на нас напали, если бы военные части Вооруженных Сил Украины вторглись в Ростовскую область" или аннексировали Кубань – "это была бы мечта!" "Тогда бы все как один поднялись на защиту отечества", – заверил он.

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"Но я боюсь, что такой услуги президент Зеленский нам не окажет", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в июле текущего года советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в случае необходимости глава государства готов отдать приказ о наступлении на Донбассе. "Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский – человек очень решительный", – сказал он.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Леонид Гозман Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А Косой не так то прост! Ненавидит Кукарину, cмepти лютой ей желает!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, тебе слово гипотетическое нападение известно ? А по сути - типичный жи-дя-ра, который ненавидит и Украину и Россию, потому и мечтает о нападениях !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Настоящий патриот России) Всё что нужно знать о российской оппозиции
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Дуркаина нападет на Россию???!! Это шутка такая что ли?
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