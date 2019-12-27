Или аннексировать Кубань: Зеленскому предложили напасть на Россию

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что сплотить российское общество могло бы гипотетическое нападение Украины на Россию.

По его мнению, именно так можно было бы вернуть гражданам РФ энтузиазм, с которым они воспринимали военную агрессию в отношении Украины в ее первые годы. Об этом политик сказал в интервью OBOZREVATEL.

Как констатировал Гозман, в настоящее время наблюдается "усталость нашего общества от проблемы Украины". "Нашим гражданам надоело слушать по телевизору каждый день слово "Украина". У них своих проблем хватает. Такого энтузиазма – "сейчас мы соединимся с братьями, всех этих бандеровцев выгоним" и так далее – уже нет. Это всё куда-то ушло", – сказал он.

Владимир Зеленский

В то же время политик предположил: "Вот если бы вы на нас напали, если бы военные части Вооруженных Сил Украины вторглись в Ростовскую область" или аннексировали Кубань – "это была бы мечта!" "Тогда бы все как один поднялись на защиту отечества", – заверил он.

"Но я боюсь, что такой услуги президент Зеленский нам не окажет", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в июле текущего года советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в случае необходимости глава государства готов отдать приказ о наступлении на Донбассе. "Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский – человек очень решительный", – сказал он.

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