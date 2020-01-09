Зеленскому отчитались о катастрофе с самолетом МАУ в Иране: детали решили скрыть

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Как сообщила пресс-служба главы государства, украинская группа из 45 специалистов работает над расследованием причин трагедии.

"Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", – сказано в сообщении.

Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы. При этом остальные подробности публично озвучивать отказались, пояснив это тем, что "расследование находится на слишком раннем этапе".

Зеленскому отчитались о катастрофе в Иране

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