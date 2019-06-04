"Творец оккупации Крыма и Донбасса": Ярош обвинил Зеленского

Студия "95 квартал" и Владимир Зеленский как один из ее руководителей несут часть ответственности за оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

Ведь они годами высмеивали и унижали украинцев в своих выступлениях. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

"Считаю, что "95 квартал" - один из творцов оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через "Интер", "1 + 1" другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: "Путин, прийди!". Благодаря своей популярности, именно они это делали. Потому что украинец - должно было звучать гордо. А они кого продуцировали? Хохла-малоросса", - отметил Ярош.

Он убежден: пренебрежительное изображение украинцев в сценках юмористического коллектива сыграло на руку российской пропаганде, внедряющей в сознание живущих в Крыму и на Донбассе граждан Украины комплекс неполноценности и уверенность, что в России жить лучше.

"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас. И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса – это поражение безусловное. И это он, именно он завел российские войска, именно он – один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно", - подчеркнул Ярош.

В то же время, по мнению Яроша, на посту президента Зеленский вполне может добиться выдающихся результатов.

"Теперь, конечно, президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства. И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться", - заявил Ярош.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предупредил новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что предательство национальных интересов может стоить ему не только должности, но и жизни – после 5 лет войны украинцы больше не допустят реванша и сдачи страны России.

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