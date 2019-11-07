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7 ноября • обновлено в 23:21
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Зеленский поддерживает: в СНБО анонсировали громкий план противодействия России

1.2т Читать материал на украинском

Украине необходимо как можно быстрее реализовать программу пяти шагов для противодействия военному и информационному наступлению России.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью для издания "Апостроф". По его словам, программа утверждена указом президента №200 от 7 мая 2019 года.

Замсекретаря СНБО добавил, что Владимир Зеленский "вполне понимает масштабы проблем и угроз и поддерживает идею создания территориальной обороны".

"[Программа] включает организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотического воспитания молодежи, информационное противодействие РФ и довоенную подготовку населения", – объяснил Кривонос.

Президент поддерживает идею создания территориальной обороны

Президент поддерживает идею создания территориальной обороны

Коллаж

Что касается последнего, то он отметил, что имеется в виду более широкое понятие, чем допризывная подготовка.

"В ее рамках школьники старших классов будут осваивать специальности двойного назначения – становиться связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время", – сказал замсекретаря СНБО.

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Среди главных задач он назвал военно-патриотическое воспитание и довоенную подготовку молодежи.

"Через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не знает, что такое РФ и русский язык", – выразил надежду Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1793, который предусматривает усиление уголовной ответственности за нарушение при закупке оборонной продукции.

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Персона
Сергей Кривонос
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Предлагаю пункт 6-й: трубу газовую распилить! Это будет настоящее "противодействие России". А то хотите и противодействовать, и сиську газовую.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
наконец то дошло! пора воевать
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кожедуб ruslan, так иди воюй! Хватит пердеть в диван!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацистское зомбирование еще в 1991 началось.
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