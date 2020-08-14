В Беларуси освободили задержанных украинцев – Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.

"Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", – добавил Зеленский.

Зеленский отреагировал на освобождение задержанных в Беларуси украинцев

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