Зеленский – о боях на Донбассе: мы всегда отвечаем и очень мощно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг, 23 июля, в Станице Луганской.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", – заявил президент.

Также он выразил уверенность, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми участниками нормандской четверки этот режим будет действовать.

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня. Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторонами Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", – заявил президент.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.