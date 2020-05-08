Президент Украины Владимир Зеленский не имеет четкого представления о том, как принести мир на Донбасс.

Такое мнение во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL высказал экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Сегодня для себя я не вижу понятной картины. Есть намерения принести мир, но пока эти намерения не имеют четкого представления. Идут какие-то разговоры, есть обмен людьми. Причем мы на своей территории забираем своих граждан. Это просто в голове не укладывается", – сказал он.

"Ключ для решения этой проблемы лежит в Москве. Пока президент России не примет для себя решение, я думаю, что не будет какого-то мирного сценария", – заметил он.

Зеленский не знает, как принести мир на Донбасс – Гройсман

Вместе с тем Гройсман заявил, что по вопросу Донбасса нет никакого "плана В". "Я считаю, что должен быть план один – освободить наши территории от боевиков-россиян. У нас там есть регулярные российские войска, есть наемники, которых нанимают по всей России, загоняют туда, и они там воюют".

По мнению политика, заставить Россию отказаться от своих планов по Украине можно путем консолидации мирового сообщества, усиления санкций в отношении страны-агрессора и усиления обороноспособности Украины. Экс-премьер также предложил расширить нормандский формат за счет международных партнеров Украины, в частности, США.

Как писал OBOZREVATEL, бывший политзаключенный Станислав Асеев заявил: если нынешние попытки урегулирования ситуации на Донбассе со стороны Украины не реализуются, в Офисе президента Украины есть некий "план В".

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