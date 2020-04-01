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1 апреля • обновлено в 22:16
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Затраты на подъем затонувшего танкера Delfi возместит судовладелец

1.8т
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Затраты на подъем затонувшего у Одессы танкера Delfi и ликвидацию последствий загрязнения моря будут компенсированы судовладельцем.

На подъем судна потребуется от 18 до 24 миллионов гривен, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая взяла это дело под личный контроль, передает пресс-служба ведомства.

До 24 миллионов: Венедиктова рассказала, кто заплатит за подъем затонувшего танкера Delfi

Она уточнила, что собственник судна до сих пор не принял меры для подъема танкера, на что ему был дан срок до 31 марта.

"Мной взято это дело на личный контроль. Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на поднятие и удаления суда, и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнения моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высока – от 18 до 24 миллионов гривен", – заявила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесская облгосадминистрация установила для судовладельца предельный срок эвакуации (до 31 марта) танкера Delfi, затонувшего на пляже в Одессе 22 ноября 2019 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Крушение танкера Delfi у Одессы
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина Одесса
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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