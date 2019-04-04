Затащил ребенка в подъезд и сорвал одежду: в Кривом Роге на горячем поймали педофила. Фото

В Кривом Роге мужчина, который был несколько раз судим за развращение малолетних, напал в подъезде на 8-летнюю девочку.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook. Он опубликовал фото рецидивиста, задержанного правоохранителями.

"Сегодня вечером на 102 гражданин сообщил, что в Кривом Роге неизвестный мужчина насильно завел с собой в подъезд малолетнюю девочку и "срывает с нее одежду", – написал Аброськин.

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Задержанный педофил facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как рассказала мать пострадавшей, которая прибыла на место происшествия вслед за полицией, мужчина силой завел ребенка в квартиру, но девочке удалось вырваться и убежать.

"На месте был задержан дважды судимый в 2007 и 2012 году за развращение малолетних детей, который отсидел за решеткой более 10 лет", – сообщил Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестный мужчина напал на пятиклассницу и силой пытался ее увести за гаражи. Девочку спасла учительница, которая услышала крики.

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