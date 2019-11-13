Засуха в Крыму: у Зеленского рассказали о подаче воды на полуостров

Украина не будет менять свою позицию относительно подачи воды на территорию оккупированного Россией Крыма.

Об этом для "УНН" сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Во время общения с журналистами господин президент заявил, что никто с этим вопросом не обращался к украинской стороне. Мы за месяц работы представительства не видели обращений другой стороны по этому вопросу. Мы, как и вы, видели реакции в СМИ, соцсетях и тому подобное. Позиция пока однозначна: все остается, как есть", – пояснил он.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рюмшин заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что для возможного восстановления подачи воды в Крым Россия должна официально признать оккупацию полуострова. При этом Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения.

При этом глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что Украина больше не сможет запустить воду в Крым, поскольку часть Северо-Крымского канала пришла в негодность.

Также известная российская писательница Людмила Улицкая считает, что в ближайшие сто лет Крым может превратиться в пустыню.

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