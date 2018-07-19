Яценюк "забил": мать Клыха рассказала ужасающие детали о сыне

Политзаключенного украинца Станислава Клыха, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы, зверски пытали "правоохранители". Они заставляли его подписать показания против экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Яценюк, в свою очередь, не только не помогает политзаключенному, но и в целом не интересуется положением его дел. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала мать узника Тамара Клых.

Напомним, что Станислава Клыха и еще одного украинца, Николая Карпюка, обвинили в участии в так называемой Чеченской войне в 1994-1995 годах. По версии российского следствия, они воевали против российских сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

В 2015 году в Следственном комитете РФ заявили, что и украинский политик Арсений Яценюк тоже воевал в Чечне против России. Клыха заставляли давать показания, подтверждающие участие Яценюка в боевых действиях.

"Это же история не Карпюка и Клыха, это история Яценюка. Сына пытали, хотели, чтобы он бумажку подписал, что видел Яценюка и Тягныбока (Олег Тягныбок, лидер ВО "Свобода". ― Ред.) в Чечне", ― рассказала Тамара Клых.

Она отметила, что звонила в секретариат Яценюка, однако никакой помощи от них не получила.

"Я думала, он поможет. Но они даже перестали звонить, не то, что помогать", ― рассказала Клых.

Также женщина отметила, что не получает поодержки от государства.

Как писал OBOZREVATEL, заключенного Станислава Клыха отправили в психиатрическую больницу в г. Магнитогорск. Его мать уверена, что сына обманом заставили подписать согласие на это.