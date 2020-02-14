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14 февраля • обновлено в 21:16
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Заставлял петь гимн в противогазах: имя скандального террориста "ДНР" заметили на доске почета в России

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В России на мемориальную доску в Казанском суворовском училище внесли имя полковника РФ, "командира бригады ДНР" Александра Бушуева, который был ликвидирован в 2016 году.

Его причислили к погибшим при исполнении воинского или интернационального долга. Подтверждающее фото показал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Хроники "гражданской войны", – написал он (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По документам прикрытия Бушуев был Александром Колосовым. На Донбассе он командовал "7 отдельной мотострелковой бригадой" (г. Дебальцево).

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Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Украинская военная разведка выяснила, что во время прохождения службы на указанных выше должностях в ВС РФ полковник Бушуев приобрел дурную славу среди подчиненных и сослуживцев, поскольку регулярно унижал их честь и достоинство, а также применял физическое насилие.

В частности, полковник заставлял подчиненных петь государственный гимн РФ в противогазах на плацу.

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео одного из телеканалов террористов "Л/ДНР", на котором запечатлены путинские наемники из республики РФ Саха (Якутии), воюющие на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Россия
Теги
террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Гимн -- это хорошо... Не надо забывать.. Пригодится по жизни...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета не слышно скулежа о "хражданской вайне" с забордюрной помойки...хехе
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