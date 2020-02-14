Заставлял петь гимн в противогазах: имя скандального террориста "ДНР" заметили на доске почета в России

В России на мемориальную доску в Казанском суворовском училище внесли имя полковника РФ, "командира бригады ДНР" Александра Бушуева, который был ликвидирован в 2016 году.

Его причислили к погибшим при исполнении воинского или интернационального долга. Подтверждающее фото показал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Хроники "гражданской войны", – написал он (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По документам прикрытия Бушуев был Александром Колосовым. На Донбассе он командовал "7 отдельной мотострелковой бригадой" (г. Дебальцево).

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России Telegram-канал Анатолия Штирлица

Украинская военная разведка выяснила, что во время прохождения службы на указанных выше должностях в ВС РФ полковник Бушуев приобрел дурную славу среди подчиненных и сослуживцев, поскольку регулярно унижал их честь и достоинство, а также применял физическое насилие.

В частности, полковник заставлял подчиненных петь государственный гимн РФ в противогазах на плацу.

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террориста "ДНР" Бушуева заметили на доске почета в России Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео одного из телеканалов террористов "Л/ДНР", на котором запечатлены путинские наемники из республики РФ Саха (Якутии), воюющие на Донбассе.

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